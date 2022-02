Pikmin Bloom se met à jour et passe en version 38.0 - Tous les détails

Si comme nous vous êtes toujours réguliers dans l'application de NIantic Pikmin Bloom vous serez ravis d'apprendre que celle-ci vient de passer en version 38.0. Vous pourrez ainsi désormais changer le nom de votre avatar comme bon vous semble via les paramètres de l'application, vous pourrez aussi changer, une seule fois seulement, l'ID de votre compte ou encore ranger vos Pikmin par niveau d'amitié, type etc... Tous les détails de cette mise à jour sont à retrouver ci-dessous. De plus le jeu célébre actuellement le nouvel an lunaire via des événements spéciaux qui dureront jusqu'au 10 février .

Êtes-vous toujours aussi impliqués dans Pikmin Bloom ? Quels niveaux avez-vous atteint ?

Starting with today's release of v38 of the app, you can now give your Mii a name different than your Account ID. You can try it out in your Settings! pic.twitter.com/yrengqTUwC