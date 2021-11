Pikmin Bloom : Nintendo nous fait marcher avec sa nouvelle application gratuite disponible dès à présent - Tous les détails

Après le succès de Pokémon GO, Niantic s'est associé avec Nintendo et ses Pikmin avec la ferme intention de nous faire marcher (sans blague.) L'idée est de nous inciter aux promenades et aux rêveries. En effet, plus le possesseur de l'application marche, plus il entraine derrière lui de Pikmin, et plus il peut faire éclore des fleurs pour embellir son environnement. Ainsi, il peut s'amuser à décorer virtuellement son quartier ou laisser une petite trace de son passage dans une rue ou à côté de la maison d'un(e) ami(e.) En cas de succès, on peut alors imaginer que certains endroits seront entièrement fleuris... Evidemment, il existe plusieurs sortes de Pikmin (sept en tout) qui ont chacun leur particularité et peuvent être utiles pour récupérer des bonus et des fruits repérés sur la route... Pikmin Bloom est donc une application tout en douceur et en légèreté dont le but est simplement de marcher et de découvrir le monde.

Pour le moment nous n'avons pas encore pu tester l'application et on ne sait pas encore si les Pikmin seront plus efficaces pour nous faire marcher que les applications qui rémunèrent nos déplacements? En attendant de le découvrir, retrouvez toutes les infos sur Pikmin Boom ci-dessous ainsi que le trailer d'annonce.

Téléchargez gratuitement Pikmin Bloom sur Google Play, ici et sur l'APP Store, là.

Faites grandir vos Pikmin, faites éclore des fleurs et gardez une trace de vos précieux souvenirs en marchant, tout simplement. Que vous fassiez une petite balade au coin de la rue ou que vous vous rendiez au travail, aujourd'hui marque le grand début de votre épopée Pikmin ! Formez votre équipe et embarquez pour un voyage de redécouverte où chaque pas compte. Marchez pour faire grandir plus de Pikmin. Les Pikmin grandissent à partir de pousses à chacun de vos pas. Une fois suffisamment développés, déterrez-les pour qu'ils vous accompagnent. Plus vous marchez, plus les Pikmin sont nombreux à vos côtés ! Marchez pour faire éclore les fleurs. Récupérez des pétales de fleurs sur la tête de vos Pikmin et plantez-les en marchant pour laisser de merveilleuses traînées de fleurs derrière vous égayer vos déplacements. Marchez pour archiver vos souvenirs. À la fin de la journée, passez en revue votre nombre de pas et le chemin que vous avez parcouru, ainsi que les photos que vous avez prises tout au long de la journée. N'oubliez pas d'envoyer vos Pikmin en expédition pour ramasser les fruits et les pousses que vous avez croisés en rentrant chez vous ! ✨De nombreux Pikmin vous attendent. Il existe sept types de Pikmin au total, chacun possédant ses propres caractéristiques. Par exemple, certains peuvent voler, et d'autres sont incroyablement forts. Lorsque votre niveau d'amitié avec un Pikmin atteint un certain seuil, il peut vous remettre un cadeau contenant un objet qui l'aidera à devenir un Pikmin déco. Relevez des défis avec l'aide des Pikmin. Les champignons à proximité sont un excellent moyen d'obtenir une grande quantité de fruits. Lorsque vous tombez sur des champignons obstruant votre chemin, envoyez vos fidèles Pikmin en renfort pour ouvrir la voie.