Nintendogs pourrait être le prochain jeu mobile de Nintendo sur iOS et Android

Depuis 2015 et son partenariat avec DeNA, Nintendo adapte ses prestigieuses licences aux smartphones avec un certain succès (si on excepte Miitomo- pour celles et ceux qui s'en souviennent encore...) On en oublierait presque que pendant des années , le sujet était tabou chez Nintendo et son arrivée sur le marché mobile, un vrai sujet de discorde chez les fans. Il faut cependant noter que malgré le succès de Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et, surtout Mario Kart Tour, Nintendo n'a publié aucun autre jeu mobile depuis novembre 2021 et la sortie de Pikmin Bloom. Pourtant, il y aurait énormément de licences à porter : Kirby, Mario Party ou encore Zelda. En attendant que Nintendo ne se décide à dévoiler ses plans, on découvre que la société japonaise a déposé un brevet pour adapter sa licence Nintendogs aux mobiles. Pour rappel, le jeu original, initialement sorti en 2005 , s'est vendu à près de 23.96 millions d'exemplaire s dans le monde, contribuant au succès planétaire de la NDS. Le jeu, qui était à la base entièrement tactile, pourrait facilement trouver sa place sur les stores mobiles. Evidemment, pour le moment rien ne dit que Nintendogs sortira un jour sur iOS et Android mais c'est tout du moins une option envisageable et Nintendo s'y prépare... Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le brevet ICI.

En attendant d'autres éventuels détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.