Pikmin Go : premiers détails sur le nouveau jeu mobile de Niantic et Nintendo

Dévoilé par surprise la semaine dernière, le nouveau jeu mobile de Niantic et Nintendo dédié à l'univers des Pikmin revient dans l'actualité avec de nouvelles informations; ces informations proviennent des premiers joueurs qui, à Singapour, ont eu la chance de pouvoir essayer le jeu via une version béta. Grâce à cela, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit. Le but de l'application est d'inciter son utilisateur à marcher le plus possible en visitant de nombreux lieux différents. Pour cela, il doit former une équipe de Pikmin et les faire évoluer au fur et à mesure de ses pérégrinations dans le monde réel. Retrouvez ci-dessous les premiers détails collectés grâce au site VGC.

Le jeu n'a officiellement pas encore de nom. Nous l'appelons "Pikmin Go" par facilité mais pour le moment son nom est simplement "Pikmin app".

Les Pikmin poussent petit à petit en absorbant l'énergie de nos pas. Plus on marche, plus ils poussent

Une fois suffisamment grands, on peut les récolter.

Chaque Pikmin ramassé doit être alors nommé individuellement tel un Pokémon. Si on a pas d'inspiration, le jeu s'en occupe.

Il y a dans le jeu (ou dans tous les cas dans sa version béta) 7 espèces de Pikmin différents (rouge, bleu, jaune, violet, blanc, Rock, ailé, Fleurs et attributs. Chacun doit évidemment avoir ses spécificités- mais on n'en sait pas vraiment plus à ce sujet.

Il y a aussi des "Pikmin décor" qui sont des Pikmin "inhabituels", qui portent des habits en rapport avec l'endroit dans lequel on les trouvent. Ainsi, on peut penser que cela incitera les joueurs à se rendre dans certains endroits pour récupérer ce Pikmin unique. Cela pourra aussi peut-être servir à des fins publicitaires.

Ces Pikmin peuvent néanmoins être cultivés directement grâce à des graines spéciales ou en transformant un de ces Pikmin, en l'emmenant à certains endroits.

En marchant, le joueur peut envoyer ses Pikmin farfouiller dans les coins pour ramasser des fruits ou de nouvelles graines probablement en réalité augmentée.

Les fruits sont importants puisque pressés ils donnent du nectar qui permet aux Pikmin de fleurir

Une fois en fleur, le joueur peut (en tapotant) récupérer les pétales (qui peuvent être rouge, bleu, jaune ou blanc) qui sont utiles dans le mode Plantation de Fleur

Le mode Plantation de Fleur est un mode à part dans lequel chaque pas est accompagné par une trainée de pétales et de fleurs.

Il existe d'autres modes comme le mode Expédition qui permet d'envoyer ses Pikmin fouiller des zones déjà visitées. Ainsi, il n'est pas obligatoire de sortir son application à chaque nouvel endroit. l'important c'est d'y aller et on peut jouer ensuite tranquillement de chez soi.

, les Pikmin peuvent trouver des cartes postales, en fait des photos réelles prises par les joueurs de Pokémon Go et d'Ingress et en relation avec l'endroit du monde visité. A priori, le jeu n'utilise pas les images du téléphone du joueur et il n'y a pas de fonction pour envoyer des images / cartes postales à d'autres joueurs.

Chaque jour il est possible d'accéder à son journal du jour qui compile toutes sortes de données comme le nombre de pas, les lieux visités, les objets trouvés, etc.

En outre, si l'utilisateur de l'application a beaucoup marché, il peut gagner un objet spécial en jouant à un mini jeu dédié

Le jeu ne renferme pas pour le moment de microtransaction mais il n'est pas dit que ce sera le cas dans la version finale.

L'application des Pikmin est attendue plus tard cette année.

Source : Videogameschronicle