Prince of Persia : The Lost Crown : analyse technique et performances du jeu sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Prince of Persia: The Lost Crown est une des premières grandes sensations de l'année. Il ne sort que la semaine prochaine mais une démo est déjà disponible pour les plus impatients... Le jeu sera disponible sur de nombreux supports et comme souvent dans ces cas-là, on se demande comment il se tiendra sur Nintendo Switch...

Heureusement, Digital Foundry est là pour répondre à cette question. Le site a en effet déjà passé le jeu à la moulinette de sa célèbre analyse technique. Le résultat est plus que prometteur puisque Prince of Persia: The Lost Crown est le jeu multiplateforme le plus impressionnant que le site ait analysé jusqu'à aujourd'hui !

Le jeu est d'abord excellent et dépoussière, à priori, brillamment le genre "Metroidvania" avec "une composition visuelle simple mais efficace". Développé avec le moteur Unity (capable du pire comme du meilleur) le jeu a du style et fourmille de détails, avec de jolis effets de profondeurs et des ombres dynamiques. L'équipe d'Ubisoft Montpellier a semble-t-il privilégié "un gameplay réactif de haute performance et une conception visuelle cohérente" plutôt que de chercher à repousser les limites techniques, et le résultat est là.

La bonne nouvelle, c'est que le jeu est excellent, aussi, techniquement- même sur Nintendo Switch. Digital Foundry parle d'un "petit miracle" ! Le titre tourne à 60fps aussi bien en mode télé qu'en mode portable (malgré quelques baisses, rares, durant les cinématiques).

Du côté de la résolution, pas de panique non plus, puisque Digital Foundry annonce que le jeu tourne en 1080p en mode télé et 720p en mode portable. Le site souligne d'ailleurs que le jeu est vraiment magnifique sur l'écran de la console (surtout sur celui de la Nintendo Switch - Modèle OLED ) et que la version Nintendo Switch n'a vraiment pas à rougir face aux autres versions des autres consoles plus puissantes puisqu'on retrouve globalement la même expérience "extrêmement raffinée et ultra fluide" (même si sur PS5 et Xbox Series, le jeu tourne en 4K et 120 images par seconde ). Certes, les textures sont de résolution inférieure et il manque de reflets et des ombres, mais ce n'est à priori pas gênant, au point que Digital Foundry pense que Prince of Persia: The Lost Crown est peut-être bien le plus beau jeu de la Nintendo Switch ! Pour couronner le tout, la version Switch est la seule version qui n'impose pas de se connecter à un compte Ubisoft pour jouer... Bref, c'est un carton plein pour Ubisoft Montpellier.

Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est attendu le 18 janvier prochain sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Notez que dès le 15 janvier, la version Deluxe du jeu sera disponible sur l'eShop au prix de 59,99€ (soit 10€ de plus que la version standard). En plus du jeu et de son guide dématérialisé, vous recevrez une Tenue d'immortel pour le héros ainsi que l'Amulette Oiseau de prospérité vous permettant de découvrir des trésors cachés.

Plongez au cœur d'un jeu de plateforme d'action-aventure palpitant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez les limites du temps et de l'espace. Incarnez Sargon et passez du statut d'épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de combat acrobatique et débloquez ainsi de nouveaux pouvoirs temporels et des capacités uniques. LIBÉREZ LE GUERRIER QUI SOMMEILLE EN VOUS Utilisez vos pouvoirs temporels et vos compétences de combat et de plateforme pour effectuer des enchaînements meurtriers et vaincre des créatures mythiques et des ennemis corrompus par le temps. EXPLOREZ CHAQUE RECOIN DU FABULEUX MONT QAF Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie persane qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers. VIVEZ UNE AVENTURE ÉPIQUE Laissez-vous emporter par la mythologie et le fantastique de la culture persane au fil d'une histoire intrigante et originale, et remuez-vous les méninges pour résoudre des énigmes, trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu.

Source : Digitalfoundry