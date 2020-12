Nintendo Switch Pro : Doug Bowser répond aux rumeurs sur un nouveau modèle de Switch

Après être revenu sur la crise sanitaire et la sortie de Pikmin 3, sur le succès et l'avenir d'Animal Crossing : New Horizons et enfin sur les futures sorties à venir telles Metroid Prime 4 ou encore sur le prochain Zelda, Doug Bowser revient cette fois-ci sur les rumeurs entourant la sortie d'un nouveau modèle pour la Nintendo Switch, un modèle plus puissant. Alors, qu'a donc le patron de Nintendo Of America à répondre au sujet d'une hypothétique Switch Pro ? Les rumeurs autour d'une nouvelle Switch plus puissante, plus actuelle et dont la sortie serait imminente vont bon train depuis de nombreux mois et surtout depuis la sortie de la Nintendo Switch Light. Voici donc notre traduction maison de l'interview réalisée par Polygon.

Nintendo retarde-t-il des jeux spécialement pour les garder en réserves pour la Nintendo Switch Pro ? Polygon : Nous avons quelque peu abordé le sujet des sorties de jeux en 2020 et de comment le virus Covid avait pu bouleverser ce planning. Cependant, même si je n'irais pas jusqu'à dire que cette année a été un peu légère au niveau des sorties, en comparant votre planning de sortie pour la seconde moitié de l'année 2020 à celui de la seconde moitié de 2019, ils sont très différents. D'un côté nous avions The Legend of Zelda : Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 ou encore Pokémon Épée et Bouclier, tandis que de l’autre, certes nous avons eu Pikmin 3 Deluxe qui est un très bon jeu, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, aussi un très bon jeu ou encore Mario Kart Live : Home Circuit, qui est aussi un bon jeu. Nous voyons que nous n'avons pas véritablement eu de vraies grosses sorties inédites faites en interne par vos studios. Je comprends que ces grosses sorties ont été retardées à cause du virus. Mais je sais aussi que certaines personnes pensent que Nintendo garde quelques gros titres en réserves pour une potentielle future console. Je voulais donc savoir si pour vous c’était bien la stratégie appliquée par Nintendo, de manière à vous dire « Hé, si nous améliorions notre hardware d'une quelconque manière que ce soit, soyons sûr d'avoir un line-up assez fort pour justifier cette amélioration ! » Doug Bowser : Je pense que je vais répondre de cette manière, si nous regardons à la quatrième année de vie de la Nintendo Switch nous pouvons voir qu'elle connaît encore un véritable élan en ce qui concerne ces ventes. Nous voyons qu'elle attire une palette assez large de personnes. Cette année, en particulier, nous avons vu beaucoup plus de femmes jouer sur notre console qu'auparavant. Ce nouveau public féminin ne possédait pas de Nintendo Switch et il trouve aisément de quoi les satisfaire dans beaucoup de styles de jeux différents. Nous n'avons pas seulement pu rendre disponible des jeux comme Animal Crossing : New Horizons mais aussi des titres comme Hades, Minecraft Dungeons ou encore Ori and the Will of the Wisps. Ce sont des jeux qui proviennent tous les trois de nos partenaires éditeurs tiers. Nous avons donc une vraie pluralités dans notre catalogue, ce ne sont d'ailleurs pas tous des jeux AAA qui le composent. Mais il faut aussi noter que des AAA déjà sortis dans les années précédentes continuent de bien fonctionner. Parmi les titres les plus couramment achetés avec une Nintendo Switch, nous retrouvons en tête Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore Super Mario Odyssey. Notre catalogue de sortie des années antérieures est donc toujours d'actualité et totalement inédit pour de nombreux nouveaux acheteurs de notre console. C'est aussi cela qui rentre en jeu dans notre manière de nous adresser et de vendre à nos consommateurs. La Nintendo Switch possède donc un catalogue de plus de 4000 jeux déjà disponibles, la console s'est très bien vendue durant cette fin d'année, grâce notamment à Thanksgiving, nous attendons encore des ventes très fortes pour les fêtes de fin d'année. Ce que je veux dire, c'est que nous allons continuer à sortir des titres forts régulièrement tout au long de l'année à venir. Il y a évidemment encore beaucoup de choses à venir, notamment concernant nos licences, et nous allons sortir ces titres lorsque ce sera le moment, lorsqu'ils seront prêts et lorsqu'ils pourront fournir une excellente expérience en terme de gameplay. Je persiste cependant à dire que notre catalogue pour cette fin d'année 2020 est très solide.

Doug Bowser profite de l'occasion pour rappeler que le catalogue de sortie de la console en 2020 est selon lui très bon, mais aussi qu'il ne dépend pas uniquement de Nintendo mais aussi des éditeurs tiers. De nombreux titres tiers ayant contribué à la réussite de cette année, il cite notamment Hades ou encore Ori and the Will of the Wisps.

Évidemment, les rumeurs autour d'une « Nintendo Switch Pro » sont persistantes depuis déjà de nombreuses années. Vous savez, pendant un moment, nous pensions la voir arriver en même temps que la Nintendo Switch Lite, et finalement ce n'est pas arrivé. De nos jours, la course au hardware le plus force fait rage. Nintendo n'a jamais été du genre à promouvoir la puissance avant son catalogue, mais il faut tout de même avouer que de proposer du 720p sur un écran portable, ça commence à devenir assez peu par rapport aux standards d'aujourd'hui. Comment cela peut-il être compatible avec votre souhait de prolonger le cycle de vie de la Nintendo Switch d'encore 3 ou 4 ans ? Tout d'abord, j'aimerai souligner que Nintendo garde toujours un œil sur la technologie. Comme nous le savons, celle-ci évolue constamment. Nous regardons toujours les nouvelles technologies pour déterminer comment celles-ci pourraient changer notre expérience vidéoludique. Cela s'applique à notre console actuelle et à celles qui la suivront, nous réfléchissons constamment à l'incorporation des nouvelles technologies sur nos consoles. Cependant, nous sommes aussi conscients, comme nous venons d'en parler, que l'élan des ventes de la Nintendo Switch et de son modèle Light est très fort. Nous pensons que nous sommes donc en train de changer la durée de vie typique d'une console de jeux, de changer la durée de son cycle de vie. Nous allons donc continuer, pendant quelque temps encore, à nous appuyer sur ces deux consoles et sur leurs spécificités à chacune, car nous pensons que c'est leur relation en symbiose qui leur donne leur force. C'est aussi pourquoi la Nintendo Switch est différente des machines de nos concurrents. Ce sont les spécificités techniques de notre machine qui font d'elle une console jouable à la fois à la maison mais aussi en déplacement, virtuellement partout où nous allons. C'est quelque chose d'unique et qui est encore inédit dans toute l'industrie. Mais il y a aussi notre manière de créer des jeux sur cette console, les manières de nos partenaires à créer eux aussi des expériences vidéoludiques sur notre console, c'est vraiment ce qui compte, ce que l'on retient tous. Nous gardons bien cela en tête et nous continuons de créer des jeux avec cette philosophie alors que nous allons bientôt entrer dans la cinquième année de la Nintendo Switch. Nous pensons d'ailleurs, comme M. Shuntaro Furukawa (le président de Nintendo) l'a déjà dit, que nous n'en sommes qu'à la moitié du cycle de vie de cette console. Donc je crois que ça répond à ma question. En d'autres termes, grâce aux succès que connaissent la Nintendo Switch et son modèle Light, vous avez encore un peu de temps avant de devoir changer le hardware de votre console. Si ces deux modèles ne se vendaient pas aussi bien, vous auriez dû proposer une amélioration au niveau du hardware plus tôt ? Disons plutôt que cela nous permet de donner à la console un cycle de vie différent. En ce moment, avec l'élan de ventes qui ne fléchit pas, nous nous concentrons et travaillons sur les deux modèles de Switch déjà sortis et leurs spécificités.

Doug Bowser ne se prononce donc pas véritablement sur la question et bat un peu en retraite en parlant plutôt du succès incroyable de la Nintendo Switch et à quoi celui-ci est dû selon lui. Cependant il ne discrédite pas les rumeurs en rappelant aussi que Nintendo garde toujours un œil sur les nouvelles technologies. Il rappelle aussi que la Switch n'a fait que la moitié de son cycle de vie et que Nintendo entend continuer à la supporter pour encore au moins trois années complètes. Cependant les rumeurs d'une Switch Pro qui viendrait pallier le manque de puissance du modèle initial ne font qu'enfler avec le temps et ce n'est pas le quatrième anniversaire de la sortie de la console ou encore la sortie prochaine de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui vont les atténuer.

