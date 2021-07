Nintendo Switch OLED : Nintendo dément avoir augmenté ses marges et affirme ne pas préparer un autre modèle de Nintendo Switch

Il y a quelques jours, un rapport publié par Bloomberg a affirmé que la Nintendo Switch (modèle OLED) ne coûtait que 10€ de plus à fabriquer que la Switch standard et qu'en la vendant près de 50€ de plus, Nintendo augmentait ses marges (voir ici.) Une affirmation qui a forcé Nintendo à réagir via son compte Twitter Pro en publiant un message à l'attention de ses investisseurs et ses clients : Non, Nintendo n'augmente pas ses marges avec la Nintendo Switch (modèle OLED). De plus, le firme précise qu'elle ne compte pas non plus sortir un autre modèle de Nintendo Switch pour le moment (comme, au hasard, un vrai modèle "Pro"). En même temps, on imagine mal Nintendo dire autre chose aujourd'hui. De plus, on peut penser que s'il y a un nouveau modèle, il ne sortira au minimum que dans deux ans, la Switch étant sortie en 2017, la Lite en 2019, le modèle OLED en 2021... Quoiqu'il en soit retrouvez la traduction des deux posts ci-dessous et, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Un reportage du 15 juillet 2021 (JST) a affirmé que la marge bénéficiaire de la Nintendo Switch (modèle OLED) augmenterait par rapport à la Nintendo Switch. Afin d'assurer une bonne compréhension entre nos investisseurs et nos clients, nous voulons préciser que l'affirmation est incorrecte. Nous souhaitons également préciser que nous venons d'annoncer que la Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée en octobre 2021 et que nous n'avons pas l'intention de lancer un autre modèle pour le moment.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale.

