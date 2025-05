FANTASY LIFE i : La voleuse de temps : une mise à niveau Nintendo SWITCH 2 à moins de 3€ - Détails

Après un long passage à vide, il semblerait que le studio Level-5 reprenne des couleurs.

En effet, le studio prépare la sortie de très nombreux jeux dans els mois qui viennent : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, DECAPOLICE, INAZUMA ELEVEN: Victory Road ou encore Holy Horror Mansion, un nouveau jeu présenté comme le rejeton de Yo-Kai Watch.

En attendant de découvrir tous ces jeux, les possesseurs de Nintendo Switch (de PS4, PS5 et de Xbox Series) peuvent depuis quelques jours se perdre dans FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, le nouvel opus de la série mariant l'aventure et la simulation de vie façon Animal Crossing.

Déjà considéré comme un succès, le jeu est aussi prévu sur Nintendo SWITCH 2. A ce propos, Level 5 vient enfin de donner des précisions sur cette version qui sortira le 5 juin prochain, en même temps que la console et sera bien une "Nintendo Switch 2 Edition".

Pour faire simple, si vous avez acheté le jeu sur Nintendo Switch, il vous suffira juste d'acheter un pack de mise à niveau pour obtenir la version Nintendo SWITCH 2 du jeu. Au programme, des temps de chargement réduits et et des graphismes améliorés mais pas de contenu supplémentaire en vue. Ce sera le même jeu d'une console à l'autre. Pas étonnant que ce pack de mise à niveau soit annoncé à moins de trois euros (même s'il aurait pu être gratuit).

A priori, si on se fie au site Nintendo officiel, une version boîte est prévue mais pour l'instant, elle n'apparait nulle part. Notez que si vous achetez la version Nintendo Switch 2 Edition du jeu, vous pourrez utiliser la cartouche rouge dans votre bonne vieille Nintendo Switch. Dans ce cas, vous aurez accès à la version Switch 1 du jeu.

Pour plus de détails, retrouvez la traduction du message de Level 5 sur cette page.

LEVEL5 Inc. a le plaisir d'annoncer que FANTASY LIFE i : La voleuse de temps -Nintendo Switch 2 Edition et le pack de mise à niveau correspondant sortiront le 5 juin en tant que titre de lancement pour Nintendo SWITCH 2.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps -Nintendo Switch 2 Edition est prévu pour le 5 juin , le même jour que la sortie de la console Nintendo Switch 2.

Cette version améliorée tire pleinement parti des capacités du matériel, offrant des améliorations significatives.



● Temps de chargement réduits :

Profitez de transitions de scènes plus fluides et de lancements de jeu plus rapides pour une expérience fluide.



● Graphismes et fréquence d'images améliorés :

Les visuels sont plus beaux et les animations plus fluides qu'auparavant.



Les joueurs qui possèdent déjà la version Nintendo Switch peuvent passer à l'édition Nintendo Switch 2 en achetant le pack de mise à niveau pour seulement 2,59 USD ou 2,27 EUR.

*Lorsque vous jouez à l'édition Nintendo Switch 2 sur une Nintendo Switch, les fonctionnalités et les performances seront conformes à celles de la version Nintendo Switch.

*Il n'y a actuellement aucun projet de vente d'une édition numérique Deluxe spécifiquement pour la Nintendo Switch 2.

Si vous souhaitez jouer à l'édition numérique Deluxe sur la Nintendo Switch 2, veuillez acheter la version Nintendo Switch de l'édition numérique Deluxe et utiliser le pack de mise à niveau payant de l'édition Nintendo Switch 2.

Informations sur le jeu:

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps Édition Nintendo Switch 2 : Prix : 62,58 USD / 62,26 EUR

Édition Nintendo Switch 2 : Pack de mise à niveau FANTASY LIFE i : La fille qui vole le temps Édition Nintendo Switch 2 Prix : 2,59 USD / 2,27 EUR



Comparaison graphique

