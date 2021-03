Nintendo Switch Pro : le nouveau modèle intègre-t-il vraiment un écran OLED 7" d'une résolution de 720p ?

Il y a quelques jours , on vous a relayé une information publiée par le site spécialisé dans les marchés financiers Bloomberg affirmant que Nintendo comptait sortir cette année , un nouveau modèle de sa console avec un écran plus grand, passant de 6,2 pouces à 7 pouces (sachant que l'écran de la Switch Lite est de 5,5 pouces.) Une hypothétique version XL donc de la console (même si la console pourrait faire la même taille) qui a fait chauffer pas mal de clavier cette semaine en particularité à cause de la résolution annoncée de ce nouveau modèle : 720p soit la même qu'actuellement. Pour beaucoup de joueurs, cela n'a pas de sens. Pourquoi faire un modèle (à priori) "haut de gamme" avec un écran OLED plus grand si c'est pour se contenter du 720p et plus encore si, connecté à la télé, ce modèle est compatible 4K ?

Au milieu des nombreuses réactions négatives, le site Nintendo Life en a retenu une plus positive émanant de Jeff Grubb de VentureBeat qui donne un semblant d'explication en rappelant la norme dite "Retina" qui veut qu'à 41cm sur un écran de 7 pouces avec une résolution de 720p, il soit impossible de distinguer le moindre pixel et que donc une résolution 1080p est inutile. Un point de vue, repris par d'autres, ajoutant en outre que Nintendo a du aussi peser dans la balance le rapport qualité-prix, de façon à ne pas trop entamer la batterie de la console. Cependant, cela n'a pas convaincu tout le monde sachant qu'aujourd'hui le moindre smartphone dispose d'une résolution à 1080p...

Evidemment, cela ne reste qu'une supposition à l'heure actuelle. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

I'm begging you. Before you give your Switch Pro takes. Please look at the pixel density of 720p at 7 inches. It's 209 pixels per inch, which is equivalent to a Retina display if you hold it 16 inches away from your face, which you almost certainly do if you are an adult. pic.twitter.com/Cy2fV3663o