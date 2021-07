Nintendo Switch OLED - Les Kit Dev possèdent 8Go de RAM contre les 4Go des versions commercialisées d'après Digital Foundry

Est-ce que l'on tiendrait par hasard la réponse à toutes ces rumeurs autour de cette fameuse Nintendo Switch Pro vendues par les Insiders depuis des années ? Pratiquement toujours sur le devant de la scène pour communiquer sur les fuites des constructeurs et faire diverses analyses techniques, Digital Foundry nous a apporté de nouvelles informations sur la Nintendo Switch (modèle OLED) annoncée cette semaine, et un semblant d'explication sur comment une simple information peut se transformer en fantasme auprès de milliers, voire de millions de joueurs.

Afin de réaliser des jeux sur une console, les développeurs reçoivent ou achètent en amont des Kit de développeur, reprenant les spécificités de ladite console, mais avec un léger boost de performance (utile dans le cas de la Switch notamment pour porter des jeux PS4 / Xbox One avant optimisation par exemple). Dans le cas de nos Nintendo Switch standards commercialisées depuis le 3 mars 2017, les développeurs avaient entre leur main des kits de développement proposant 6Go de RAM. A titre comparatif, nos Nintendo Switch possèdent quant à elles 4Go de RAM.

Bien que les spécificités techniques de la Nintendo Switch OLED restent identiques hormis l'amélioration de l'écran et du dock, les derniers kits de développement ont profité d'un léger boost, passant de 6 à 8 Go de RAM. Est-ce que cette amélioration fuitée sur le net serait le début de tout ce qui a déclenché cet engouement pour la Nintendo Switch Pro ? Oui et non, car il faut bien avouer que les fantasmes de certaines personnes "bien informées" disposant d'une visibilité accrue sur les réseaux sociaux n'ont pas aidé à calmer le jeu.

Dans tous les cas, la version commercialisée de la Nintendo Switch (modèle OLED) aura la même RAM que sa grande sœur, à savoir 4Go. Ne reste plus qu'à savoir pourquoi les nouveaux kits ont été améliorés, peut-être une requête des développeurs qui se plaignaient trop depuis le départ ?

Source : Eurogamer