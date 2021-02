Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo s'exprime sur la pertinence de sortir un nouveau modèle de Nintendo Switch

Dabs une entrevue publiée par le site japonais Nikkei, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo est revenu sur la pertinence de sortir à ce stade une nouvelle console. Pour lui, la Nintendo Switch est en milieu de cycle et de fait, elle a encore une grande marge de progression. Il est donc important de continuer à satisfaire aussi bien les premiers acquéreurs de la console (ceux qui l'ont acheté en mars 2017 ) que ceux qui viennent tout juste de l'obtenir. Ainsi, il est impensable que pour faire plaisir aux premiers, Nintendo sorte une nouvelle console qui pourrait léser les seconds. En conséquence, il est clair que si un nouveau modèle de Nintendo Switch sort prochainement, il restera compatible dans ses grandes largeurs avec le modèle actuel. Une évidence d'autant plus grande que le président de Nintendo précise qu'il veut continuer à faire vivre les jeux déjà sortis sur la console.

Alors, à ce stade si un nouveau modèle de Nintendo Switch sort, on peut penser qu'il s'agira plus d'une évolution de type New 3DS par rapport à la 3DS ou DSi par rapport à la DS qu'une nouvelle console. Rendez-vous, plus tard cette année pour le découvrir- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez une traduction des propos du président, basée sur celle publiée par Nintendo Everything