Test - A Musical Story - Un voyage au cœur de l'univers musical des années 70 vous attend sur Nintendo Switch

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce mois de mars démarre sur les chapeaux de roues. Développé par les Français d'une jeune équipe de développeurs répondant au nom de Glee-Cheese, A Musical Story vous propose de plonger dans un trip musical en plein dans les années 70. Disponible depuis le 3 mars 2022 , A Musical Story semble avoir conquis le cœur de notre camarade Babidu qui lui a offert un test dithyrambique.

L'aspect principal d'A Musical Story est évidemment sa musique mais aussi sa narration, c'est même directement dans le titre du jeu ! Narration et musique sont au cœur du jeu et grâce aux années de travail de Glee-Cheese, ces deux notions peu souvent mises en relation s'accordent parfaitement bien. A Musical Story est ce qu'il prétend être, un jeu aussi narratif que rythmique et qui pousse ces deux concepts à fusionner dans une histoire à l'ambiance folle et aux visuels marquants. L'histoire de Gabriel se suit très bien, des prémisses jusqu'aux passages les plus sombres, en étant aussi riche visuellement grâce au travail d'Alexandre Rey qui signe ici une direction artistique de haute volée en total accord avec la bande-son et l'histoire du jeu. Ce travail remarquable se conjugue parfaitement avec la bande-son imaginée par Charles Bardin et Valentin Ducloux, le duo derrière l'émission After Bit. Les deux compères rendent un vibrant hommage aux années 70 tout en rendant la musique aussi écoutable que jouable. En effet, la bande-son du jeu est à la fois belle aux oreilles que didactique en étant parfaitement intégré dans le gameplay via un système de loop (boucle en français) qui permet au jeu de faire recommencer une boucle autant de fois que nécessaire au joueur sans pour autant devenir trop répétitive ou mal réglée. Nous entendons ici que cette boucle est "parfaite", il n'y a pas de cassures entre le début et la fin qui sortirait le joueur de son écoute. Pour renforcer ce sentiment de boucle parfaite, l'écran de jeu prend la forme d'un cercle pour montrer les touches sur lesquelles appuyer.