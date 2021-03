Monster Hunter Rise : faites la rencontre des armes lourdes et légères

Monster Hunter Rise est sans aucun doute l'exclusivité de la Nintendo Switch pour ce mois de mars . Il ne fait nul doute que beaucoup de joueurs bouillonnent déjà d'impatience à l'idée de mettre la main dessus et Big N n'aide pas la chose.

En effet, Nintendo vient de publier par le biais de sa chaîne officielle Youtube, deux nouvelles vidéos présentant en détail deux catégories d'armes qui seront disponibles dans le jeu. En l'occurrence, nous avons pu voir en action les armes lourdes et les armes légères en combat réel. Deux styles de combat, permettant de proposer aux joueurs une intéressante variété et panoplie de style de jeu. Découvrez sans plus attendre ces vidéos ci-dessous.

Si vous l'avez manqué, découvrez ICI notre liste complète de toutes les armes qui seront disponibles dans Monster Huner Rise. Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 . Et vous, quel sera votre style de combat ?

Source : Youtube