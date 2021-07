Monster Hunter Rise dévoile un making of de sa bande-son

Si vous avez joué à Monster Hunter Rise vous n'êtes probablement pas passé à côté de sa bande-son à la fois très japonisante et ultra-dynamique. Ces musiques du jeu, des thèmes du village aux superbes morceaux illustrant quelques-uns des monstres contribuaient particulièrement bien à l'ambiance générale du titre et à l'affirmer comme un véritable épisode de la saga Monster Hunter à part entière.

Nous retiendrons évidemment le thème du Magnamalo, le monstre le plus mis en avant de cet épisode mais aussi celui du Mizutsune et ses instruments japonais. Il est incontestable que la bande sonore du jeu est l'un de ses gros points forts et aujourd'hui Capcom a décidé de nous partager les coulisses de cette OST en dévoilant une vidéo making of de son enregistrement. La vidéo est visible ci-dessous et permet d'avoir un bel aperçu des différents instruments asiatiques utilisés pour donner au jeu son identité musicale si appropriée. Nous pouvons aussi voir l'enregistrement des chœurs et de la voix off qui récitait un haïku avant chaque rencontre avec un nouveau monstre.

Quel morceau retenez-vous particulièrement parmi toutes les musiques de Monster Hunter Rise ?