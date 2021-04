Monster Hunter Rise dévoile sa grosse mise à jour ainsi que sa feuille de route pour son contenu à venir

Comme son petit frère, Monster Hunter Rise a profité du Monster Hunter Digital Event d'avril pour donner de ses nouvelles et annoncer la sortie, le 28 avril , de sa version 2.0 via une mise à jour gratuite. Dans une superbe bande-annonce, le titre a dévoilé le retour de plusieurs monstres emblématiques de la saga tel le Teostra, le Kushala Daora ou encore le Chaméléos. De plus certains monstres vont se dupliquer dans des versions "supérieures" plus retorses et celles-ci auront droit à leurs propres quêtes. Le Rathalos supérieur mais aussi son homologue le Diablos supérieur vont vous donner du fil à retordre.

De plus, de nouveaux DLC cosmétiques seront mis en ventes sur l'eShop. Votre rang de chasseur se verra aussi totalement débloqué, à vous les RC 50, et les quêtes événements seront elles aussi de retour. Enfin le jeu nous donne rendez-vous, très bientôt , pour de nouvelles informations sur sa version 3.0 et son épilogue tant attendu.