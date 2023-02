Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoile le contenu et la date de sortie de sa quatrième mise à jour gratuite

Comme à son accoutumée, Capcom vient de dévoiler le contenu de sa quatrième grande mise à jour gratuite pour Monster Hunter Rise : Sunbreak. Cette mise à jour gratuite débarquera dès le 7 février prochain pour tous les joueurs du DLC Sunbreak et amènera avec elle son lot de nouveaux monstres, de nouvelles quêtes, de nouveaux événements et de nouveaux DLC payants.

Une bande-annonce est aussi disponible ci-dessous avec une version mise à jour de feuille de route de mises à jour de Monster Hunter Rise : Sunbreak pour les mois à venir.

Nouveaux monstres

De nouveaux monstres, dont un dragon ancien éveillé !

Velkhana

Connu comme étant le dragon ancien qui glace tout, le Velkhana reste cependant très mystérieux. Son souffle est si froid qu'il peut faire apparaître d'énormes piliers et murs de glace. Il est également assez puissant pour glacer de grands monstres. On rapporte que le Velkhana a glacé d'autres wyvernes, et on suppose qu'il fait cela dans le but d'établir son territoire.

Valstrax écarlate

éveillé

Le Valstrax écarlate éveillé est un dragon ancien ayant surmonté son affliction. En supprimant le virus Qurio, il a gagné plus de force et de nouvelles habiletés. Son surplus d'énergie du dragon lui confère plus d'agilité et une puissance explosive dévastatrice. Rares sont ceux capables d'affronter la violence de ses attaques. Quand sa rage atteint son paroxysme, il se met en état éveillé et se met à briller.

Quêtes Recherche Anomalie

De nouveaux monstres, dont le Valstrax écarlate éveillé !

Les quêtes A8★ sont disponibles !

Investigations Anomalie de niveau 220 !

Nouvelle limite pour les armes de l'Artisanat Qurieux !

Nouveaux objets au Labo de Recherche Anomalie !

Quêtes Événement

Complétez les Quêtes Événement pour obtenir des récompenses spéciales !

DLC payants

De nombreux DLC, dont des sets d'armes spéciales !