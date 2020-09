Monster Hunter Rise : gros plan sur les figurines amiibo

La semaine dernière, Nintendo nous a une nouvelle fois surpris avec un Monster Hunter Direct (que vous pouvez voir et revoir ICI) qui nous a dévoilé non pas un mais deux Monster Hunter qui sortiront l'année prochaine sur Nintendo Switch : Monster Hunter Rise et Stories 2 : Wings of Ruin. Dans le même temps, trois nouveaux amiibo Monster Hunter ont été annoncés et aujourd'hui, nous vous invitons à les découvrir d'un peu plus près en cliquant sur els liens ci-dessous (ou en regardant les images sur cette page.)

Par ailleurs ces amiibo débloqueront des armures exclusives et (à priori) impossibles à obtenir autrement. Si pour l'instant, els armures restent mystérieuses, Capcom a partagé les silhouettes de ses armures :