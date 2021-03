Le Split Pad Pro Monster Hunter Rise confirmé pour l'Occident

Après nous avoir offert le Split Pad Pro aux couleurs de Daemon X Machina fin 2019, le constructeur HORI a continué de proposer au fil des mois de multiples déclinaisons de ses manettes pensées exclusivement pour la Nintendo Switch (classique) en mode portable. Proposant entre-autres une meilleure prise en main, ainsi qu'une fonction turbo et des gâchettes arrières supplémentaires, le constructeur a également préparé à l'occasion de la sortie de Monster Hunter Rise un Split Pad Pro aux couleurs du jeu.

Proposé initialement au Japon, le constructeur HORI a confirmé sur son site officiel que ce modèle de Split Pad Pro serait également commercialisé en Occident aux alentours du 26 avril (aux USA).

Les chasseurs peuvent s'équiper pour traquer et vaincre les monstres avec l'édition spéciale Nintendo Switch Split Pad Pro (MONSTER HUNTER RISE) ! Vivez l'expérience d'une manette grandeur nature en mode portable avec les sticks analogiques de taille normale, un D-pad de précision et de gros boutons conçus pour le confort et la précision, même pendant les sessions de chasse marathon. Les fonctions avancées comprennent des gâchettes arrière assignables, une fonction Turbo et bien plus encore pour les attaques et les commandes complexes. Parfait pour les titres d'Action-RPG de haute tension comme MONSTER HUNTER RISE et de nombreux autres genres. Améliorez votre expérience de jeu avec le Split Pad Pro !

Officiellement licencié par Nintendo et Capcom. (Pas de batterie intégrée - uniquement pour le mode portable des Nintendo Switch standard. N'inclut pas les contrôles de mouvement, HD Rumble, NFC, ou la caméra IR.

REMARQUE : si vous avez des difficultés à faire reconnaître le Split Pad Pro par la Switch, assurez-vous que tous les Joy-Cons sont éteints et ne sont pas connectés via Bluetooth).

Caractéristiques :