Monster Hunter Rise fête ses 5 millions de ventes en offrant des objets aux joueurs

Et de 5 millions pour Monster Hunter Rise. Pour fêter ce lancement spectaculaire en seulement quelques jours, Capcom a décidé d'offrir aux joueurs le premier Kamura Pack avec un ensemble d'objets très utiles. Vous seront donc offerts :

Pour les récupérer il suffira d'aller voir Senri le facteur sur la place du village.

Faites-vous partie de ces 5 millions de joueurs ayant acheté Monster Hunter Rise pendant sa première semaine ?

First week numbers are in: #MHRise has shipped over 5 million units worldwide!



As a token of our gratitude, we're giving out a Commemorative Item Pack. ❤️

Check in with Senri the Mailman to claim your Kamura Pack 1. ???? pic.twitter.com/1NlCFvAylO