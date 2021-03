Monster Hunter Rise : unboxing de l'édition collector du jeu et de son amiibo Magnamalo géant

C'est la dernière ligne droite avant la sortie de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch. Conçu en priorité pour la Switch et pour le moment exclusif à la console de Nintendo (en attendant la sortie du jeu sur PC, déjà planifiée pour 2022 ) Monster Hunter Rise s'annonce comme un des gros titres de cette année. Vous pouvez d'ailleurs déjà en avoir un aperçu avec la dernière démo actuellement disponible sur l'eShop.

Pour célébrer la sortie de ce jeu "monstre", Capcom et Nintendo ont mis le paquet avec de nombreux collectors et même une ligne d'amiibo dédié vendus sur My Nintendo Store sachant qu'actuellement il ne reste plus que l'amiibo Magnamalo. Et justement, c'est l'amiibo Magnamalo que nous vous invitons à découvrir ainsi que différents goodies dans l'unboxing de l'édition collector du jeu fait par Kit et Krysta de Nintendo Minute. L'occasion de se rendre compte de la taille de cet amiibo véritablement monstrueux- mais on vous laisse découvrir tout ça (avec en prime quelques captures d'écran.)

A noter que sur Amazon, les précommandes de Monster Hunter Rise concernant aussi bien la console Nintendo Switch que la manette Nintendo Switch Pro, l'Edition Collector ou même l'édition simple sont en rupture de stock.

Pour rappel, Monster Hunter Rise sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 .

Source : Youtube