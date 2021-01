Monster Hunter Rise : la démo est disponible

Elle est là, toute fraîche et enfin disponible, la démo de Monster Hunter Rise est sortie. Pesant pas moins de 1.6GB et contenant pas moins de 2 missions de chasse et 2 tutoriels, c'est un beau bébé une belle démo. Vous pouvez dès à présent tester le jeu et ses 14 armes différentes sur vos Switch. Il est d'ailleurs à noter que les joueurs qui auront joué à cette démo et qui prendront le jeu à sa sortie bénéficieront d'un bonus pour le jeu complet :

Pack d'objets : bonus joueur démo 20 Méga potions

10 Boissons énergétiques

5 Potions du démon+

5 Potions de pierre + * Le bonus de la démo peut être récupéré dans le jeu complet Monster Hunter Rise.

* Si vous supprimez les données de sauvegarde de la démo Monster Hunter Rise, vous ne pourrez pas récupérer le bonus de la démo.

Voici le communiqué officiel de Capcom sur cette démo, vous y trouverez toutes les infos disponibles :

La démo gratuite et limitée dans le temps de Monster Hunter Rise sera disponible à partir de demain et jusqu’au 31 janvier. La démo propose un jeu solo hors ligne* et un jeu multijoueur en ligne** (jusqu'à 4 joueurs) utilisant les 14 types d'armes. Elle inclut les modes et quêtes suivants : Didacticiel – Le rappel des bases de la chasse aux Monstres, comprenant une introduction à la nouvelle mécanique introduite par le Filoptère et à la conduite du Chumsky. Jeu en solo uniquement, en accès illimité.

– Le rappel des bases de la chasse aux Monstres, comprenant une introduction à la nouvelle mécanique introduite par le Filoptère et à la conduite du Chumsky. Jeu en solo uniquement, en accès illimité. Chevauchée de wyverne – Les joueurs pourront entrer dans l’arène pour découvrir la Chevauchée de wyverne, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux chasseurs de monter et de contrôler des Monstres pendant un certain temps. Jeu en solo uniquement, en accès illimité.

– Les joueurs pourront entrer dans l’arène pour découvrir la Chevauchée de wyverne, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux chasseurs de monter et de contrôler des Monstres pendant un certain temps. Jeu en solo uniquement, en accès illimité. Quête pour débutants : Grand Izuchi - Idéal pour les joueurs novices ou les chasseurs nécessitant un petit cours de perfectionnement. Jeu solo et multijoueur local/en ligne*, avec une limite de 30 utilisations max.

- Idéal pour les joueurs novices ou les chasseurs nécessitant un petit cours de perfectionnement. Jeu solo et multijoueur local/en ligne*, avec une limite de 30 utilisations max. Quête avancée : Mizutsune - Un défi féroce pour les joueurs confirmés uniquement. En solo et en multijoueur local/en ligne*, avec une limite de 30 utilisations max. * Pour le jeu Multijoueur en local, il n'est pas nécessaire d'être membre du Nintendo Switch Online (NSO). ** Une souscription au Nintendo Switch Online (vendue séparément) et un compte Nintendo sont requis pour jouer en ligne. A partir de maintenant et jusqu'au 13 janvier, Nintendo propose son service NSO en essai gratuit à tous les joueurs sur le Nintendo Switch. Note : La démo propose aux chasseurs un total de 30 tentatives qui se partagent entre les deux quêtes disponibles (débutant et intermédiaire). Le didacticiel et l’entraînement qui permettent de chevaucher des wyvernes ne sont pas prises en compte dans la limite des tentatives mais ne seront plus accessibles une fois la limite des 30 essais atteinte.

N'hésitez pas à nous faire des retours sur la démo dans les commentaires ci-dessous !