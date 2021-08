Monster Hunter Rise - Incarnez Akuma de Street Fighter pour votre prochaine chasse aux monstres

Capcom est un maître quand il s'agit de proposer des collaborations entre ses propres licences. Dernière en date du côté de Monster Hunter Rise, l'arrivée de Akuma, maître de la technique Shun Goku Satsu de la licence Street Fighter. Après avoir rempli une quête dédiée dans Monster Hunter Rise, vous obtiendrez une armure pour votre personnage qui lui fera ressembler au personnage emblématique de Street Fighter.

Une fois l'armure revêtue, vous obtiendrez également la voix du personnage, avec sa voix ainsi que les techniques Gohadoken, le Zanku Hadoken, le Goshoryuken et le Tatsumaki Zankukyaku. De plus, lorsque vous équipez un set épée + bouclier, les coups standards deviennent des coups de poings et de pied.