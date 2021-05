Monster Hunter Rise célèbre ses 7 millions de ventes et offre des objets aux joueurs

Capcom vient d'annoncer via le twitter officiel de Monster Hunter avoir vendu pas moins de 7 millions d'exemplaires de son dernier bébé Monster Hunter Rise. Comme il est de coutume, pour fêter ses bonnes ventes Capcom offre un pack d'objet spécial aux joueurs gratuitement, celui-ci sera à récupérer auprès du facteur de Kamura. Ce pack d'objet sera composé de :

De quoi fournir aux joueurs de bons objets avant d'aller se frotter au Zinogre supérieur !

Faites-vous partis des 7 millions d'acheteurs ? Êtes-vous conquis par ce nouvel épisode de la saga ?

