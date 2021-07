Monster Hunter Stories 2 : en attendant une mise à jour pour corriger les bugs de la version 1.1.0, Capcom conseille de "sauvegarder souvent et de redémarrer le jeu régulièrement"

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est sorti il y a une quinzaine de jours sur Nintendo Switch et PC. Si le jeu peut déjà se targuer de s'être écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, il rencontre néanmoins quelques petits soucis suite à la mise à jour 1.1.0 sortie le 15 juillet dernier; des bugs divers et variés que Capcom reconnaît. Ainsi sur son site officiel, Capcom a listé les principaux bugs qui peuvent désormais apparaître aussi bien sur la version Switch que sur la version Steam du jeu. Evidemment, Capcom travaille actuellement à un correctif mais on ne sait pas encore exactement quand celui-ci arrivera. En attendant, il faut faire attention et notamment, d'après Capcom, "sauvegarder souvent et redémarrer le jeu périodiquement". Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire un petit retour d'expérience dans les commentaires.

Retrouvez ci-dessous la traduction des notes publiées par Capcom

Les causes de ces bugs sont en cours d'investigation et nous mettrons en œuvre des correctifs via une mise à jour ultérieurement. Remarque : Plus d'informations seront fournies au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Veuillez comprendre que ces correctifs ne seront pas appliqués à la version d'essai. La cinématique finale de l'histoire cesse de jouer pour certains joueurs. Nous étudions actuellement la cause de ce bug.

Pour ceux qui jouent pendant de longues périodes, nous vous recommandons de sauvegarder souvent et de redémarrer le jeu périodiquement. Lorsque l'élément d'un Monstie change, la couleur de son corps change sur le terrain Ce jeu n'inclut pas la fonctionnalité permettant de changer l'élément d'un Monstie.

Nous sommes au courant d'un bug qui cause des problèmes de couleur et d'apparence de Monstie sur le terrain et dans les animations de compétences de parenté. Cela se produit lorsque la puissance d'attaque d'un autre élément est supérieure à l'élément d'origine du Monstie.

Ce bug peut être vu lorsque les Monsties sont à un niveau bas, mais à mesure qu'ils montent en niveau et que la valeur de leur élément d'origine augmente, le bug ne se produira plus.

Nous mettrons en œuvre un correctif qui se concentre uniquement sur le bogue de changement de couleur dans une mise à jour ultérieure. Le message suivant apparaît lors de l'accès aux fonctions multijoueurs : "Des données corrompues ont été trouvées. Vous ne pouvez pas accepter cette quête. Certains joueurs ont rencontré un bug qui fait apparaître le message ci-dessus pendant le jeu local et en ligne.

Nous étudions actuellement la cause de ce bug. Un Niv. 99 Battle Buddy et leur Niv. 99 Monstie reviendra au Niv. 1 à cause d'une certaine condition. Ce bug peut survenir après que vous vous êtes séparé d'un compagnon de bataille, puis que vous l'avez ajouté à nouveau à votre groupe.

Nous étudions actuellement la cause de ce bug. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée.

Nous vous demandons de patienter jusqu'à ce que la mise à jour soit disponible au téléchargement.