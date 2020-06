Animal Crossing : New Horizons c'est quoi ? Une vidéo pour tout comprendre

En très peu de temps, Animal Crossing : New Horizons est devenu un véritable phénomène de société mondial dont le succès et la popularité ont été boostés par les conditions exceptionnelles de sa sortie alors qu'une grande partie de la planète entrait en confinement. Ainsi, le jeu a pu rencontrer un public bien plus large que celui qui généralement achète chaque épisode. Cependant, si vous avez raté le coche et que Tom Nook, Kéké Laglisse, le cours du navet ou encore l'île aux tarentules ne vous disent rien, Nintendo a pensez à vous avec une vidéo qui vous explique le phénomène en quatre minutes chrono. Retrouvez cette vidéo sur cette page.

