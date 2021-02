Animal Crossing : New Horizons une mise à jour gratuite spéciale pour l'anniversaire des 35 ans de Mario arrive en mars

Super Mario débarque enfin dans Animal Crossing : New Horizons et c'est le dernier Nintendo Direct qui vous le dit ! Dans une mise à jour gratuite, de nouveaux objets comme le super champignon ou les tuyaux de téléportation arrivent en jeu le 1er mars prochain . Vous pourrez notamment vous téléportez sur votre île grâce à ces objets, comme vous pouvez le voir sur la vidéo spéciale ci-dessous, à condition de mettre à jour votre jeu le 25 février prochain . Êtes-vous satisfait des nouveautés annoncées pour fêter l'anniversaire du plombier moustachu ? Joyeux 35 ans Mario.

