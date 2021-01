Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 52 en France - Mario Kart toujours au top de sa forme

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 52 (du 21 au 25 décembre ) qui nous est proposé, soit la semaine de Noël !

Qui dit Noël dit bien sûr cadeaux, et il aurait été étonnant de ne pas retrouver quelques titres phares de la Nintendo Switch sous le sapin. Contre tout attente, Animal Crossing : New Horizons s'est fait piquer la première place du podium par Mario Kart 8 Deluxe, encore et toujours présent dans les top FR depuis sa sortie en avril 2017. En 3ème et 4ème position nous retrouvons également les classiques du genre sur PS4 : FIFA 21 et Call of Duty : Black Ops Cold War. Petit changement, la cinquième marche du podium est occupée par Just Dance 2021 sur Nintendo Switch.

Alors que nous avons de notre côté attaqué la première semaine de l'année 2021, nous pourrons officiellement clôturer le top des ventes 2020 lundi prochain avec le Top de la semaine 53.