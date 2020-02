Animal Crossing : New Horizons : un site teasing ouvert

Animal Crossing : New Horizons est le premier véritable gros jeu de la Nintendo Switch cette année et, on l'espère, le prélude à une succession de sorties... En attendant de découvrir le programme de l'année (probablement avec un Direct imminent...), Nintendo ouvre un site teasing aux Etats-Unis et au Japon, en attendant le même en France... Retrouvez les liens ci-dessous ainsi que la présentation du jeu que l'on trouve sur le site et quelques nouvelles images.

La série populaire Animal Crossing se prépare à faire ses débuts sur Nintendo Switch!

Si le tohu-bohu de la vie moderne vous épuise, Tom Nook a un nouveau produit dans sa manche qui ne manquera pas de vous satisfaire : son forfait Escapade : Île déserte. Bien sûr, vous avez déjà rencontré une foule de personnages hauts en couleur. Vous avez profité de la vie citadine. Peut-être même avez-vous tourné une nouvelle page et contribué au service public! Mais du fond de votre cœur, n’aspirez-vous pas à plus de liberté? Dans ce cas, peut-être qu’une longue balade sur la plage d’une île déserte est le remède idéal!

Une vie paisible pleine de créativité et de charme vous attend si vous êtes prêt à remonter vos manches pour vous façonner la vie dont vous avez toujours rêvé. Rassemblez de ressources pour fabriquer toutes sortes de choses comme des meubles ou des outils. Mettez votre pouce vert à contribution et occupez-vous de vos fleurs et de vos arbres de manière inédite. Créez la maison idéale où vous pouvez décider de tout ce qui va dehors ou dedans. Faites-vous de nouveaux amis, profitez de chaque saison, sautez au-dessus des rivières pour explorer votre île, et bien plus encore!

Ce nouvel épisode de la série Animal Crossing sortira le 20 mars 2020, exclusivement sur la console Nintendo Switch.