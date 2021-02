Animal Crossing x Hello Kitty : personnalisez votre île grâce à la nouvelle collaboration Hello Kitty

Pas de doute là-dessus, Animal Crossing : New Horizons est un franc succès . Pour vous dire, d'après les derniers rapports financiers de Nintendo, le jeu s'est actuellement vendu à plus de 30 millions d'exemplaires en quasiment 1 an . Ce qui, vous l'aurez compris, sont des résultats extrêmement positifs pour la firme de Kyoto. Mais là où réside sa particularité à Animal Crossing : New Horizons c'est que le titre propose de façon régulière depuis sa sortie des mises à jour gratuites qui ont pour but d'étoffer le contenu du jeu. Une méthode plutôt efficace qui permet de tenir en haleine les joueurs sur la durée. Aujourd'hui, alors que la mise spéciale Super Mario est d'ores et déjà disponible en jeu, nous allons vous parler d'une collaboration plutôt intrigante qui nous a été récemment révélée.

En effet, c'est par le biais de la chaîne YouTube officielle de Nintendo que nous apprenons qu'une collaboration entre Hello Kitty et Animal Crossing : New Horizons va faire son grand retour (voir ci-dessous). En l'occurrence, ce sont 6 cartes amiibo qui seront à nouveau commercialisées d'ici la fin mars 2021 et seront tous compatibles avec le jeu Animal Crossing : New Horizons. Chaque carte correspondra à un personnage issue de l'univers Hello Kitty et aura pour effet d'inviter l'un de ces personnages sur votre île en tant qu'habitant et d'obtenir de nouveaux costumes.

Au vu du succès international du titre, il est n'est pas impossible d'imaginer que d'autres collaborations pourraient voir le jour. Bref, affaire à suivre...

Source : Youtube