Animal Crossing : New Horizons : une mise à jour gratuite confirmée pour cet automne

Alors que le détail de la 2eme partie de la mise à jour de l'été d'Animal Crossing : New Horizons vient d'être dévoilé (voir ICI), on découvre (même s'il s'agit plus d'une confirmation), qu'il y aura bien une mise à jour gratuite pour célébrer l'automne et notamment Halloween. Pas d'autres détails pour le moemntmais on devrait en savoir plus à la rentrée... Evidemment, on peut déjà supposer qu'il y aura (au moins) une autre mie à jour pour cet hiver et qu'il faudra attendre la fin de l'année (et peut-être même le début de l'année prochaine) pour que le jeu soit vraiment complet.

