Animal Crossing : New Horizons va recevoir une mise à jour pour la fête de Pâques

Premier événement saisonnier à venir dans Animal Crossing : New Horizons : la fête des œufs vient d'être officialisée ! Du 1er avril au 12 avril , au milieu des cerisiers en fleurs, il vous faudra trouver les œufs cachés par le lapin Albin, indispensables pour fabriquer de nouveaux objets. En attendant, retrouvez le passage du Direct et quelques images de l'événement ci-dessous ainsi qu'une courte présentation.

Animal Crossing: New Horizons : maintenant qu’Animal Crossing: New Horizons a fait son arrivée sur Nintendo Switch, il est temps pour lui d’accueillir son premier événement saisonnier. Du 1er au 12 avril, les insulaires peuvent prendre part à la fête des œufs et tenter de retrouver les œufs cachés par Albin le lapin afin de les utiliser pour confectionner de nouveaux objets. La prochaine mise à jour gratuite du titre sera déployée courant avril et introduira le jour de la Terre. Pour vous tenir au courant des dernières actualités du titre, suivez le compte Twitter officiel d’Animal Crossing.