Visitez la galerie virtuelle officielle du Musée Thyssen dans Animal Crossing : New Horizons

Avec la crise mondiale liée au Coronavirus, la culture s'organise et essaie de survivre comme elle peut. Le musée Thyssen de Madrid a ainsi eu l'idée de créer sa propre île officielle dans Animal Crossing : New Horizons et d'ouvrir une galerie afin d'exposer virtuellement quelques œuvres d'artistes tels que Rubens, Cézanne, Goya, Caravaggio, Manet, etc. Si vous possédez le jeu et que vous voulez aller y faire tour, cela se passe avec les codes de rêve, accessibles lorsque l'on se couche dans un lit. Evidemment, il vous faut aussi un abonnement au Nintendo Switch Online. Si vous avez tout cela, le code du musée Thyssen est le suivant : DA-6269-9161-8072

Bonne visite et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Vous pouvez retrouver un aperçu de la galerie grâce à la vidéo ci-dessous.

