My Nintendo : un coup d'œil sur le porte-clé Tom Nook et les nouvelles récompenses Animal Crossing

Les plus vieux fans de Nintendo se souviennent forcément du Club Nintendo et de ses goodies exclusifs (voir ici) qui a depuis été remplacé par le programme de fidélité My Nintendo qui permet d'engranger des points (Argent) en jouant ou (Or) en achetant des jeux afin d'obtenir différentes récompenses numériques ou physiques. Cependant, comme pour le Club Nintendo, chaque zone géographique a son propre programme, ce qui fait que tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Ainsi, on découvre aujourd'hui sur le programme de fidélité My Nintendo, version US, plusieurs articles spécial Animal Crossing, censés célébrer la mise à jour de l'automne (voir détails ici). Au programme : différents goodies inédits : un porte clé Tom Nook, un bandana Animal Crossing, un sac avec la famille Nook et un tote bag Dodo Airlines- le même qui était disponible, il y a peu sur le My Nintendo européen. Pour les obtenir, il faut avoir engrangé pas mal de points argent (que l'on obtient en jouant- notamment aux jeux Nintendo mobiles, mais aussi tout simplement en se rendant régulièrement sur l'eShop ou sur le site officiel de Nintendo) sachant, ensuite que les frais de port sont à la charge du joueur...

En attendant de savoir si ces goodies seront disponibles en Europe, retrouvez les en images sur cette page pour vous en faire une première idée.