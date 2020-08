Animal Crossing : New Horizons : le sac réutilisable "gratuit" Dodo Airlines de retour sur le store My Nintendo

Souvenez-vous, il y a quelques temps nous vous annoncions la disponibilité prochaine d'un "tote bag", un sac réutilisable à siglé Dodo Airlines, l"aéroport d'Animal Crossing : New Horizons sur le My Nintendo Store, "gratuit" pour tous les fans, inscrits sur le programme de fidélité My Nintendo. Malheureusement, à peine était-il disponible que le sac était déjà en rupture de stock. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui l'auraient manqué, le tote bag est de retour.

Pour rappel, le sac n'est pas vraiment gratuit. Il faut d'abord être inscrit sur le programme My Nintendo et avoir cumulé 400 points Platine - des points que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles Nintendo et en effectuant différentes "missions" comme se connecter sur l'eShop une fois par semaine. Par ailleurs, les frais de port pour recevoir se sac se montent à, au minimum, 6,99€. Si ce sac, dont vous pouvez voir quelques images et avoir une description sur cette page, vous intéresse, rendez-vous sur le site My Nintendo.

Pour rappel, des bloc-notes Paper Mario sont disponibles aussi sur My Nintendo- voir détails ICI

Ce sac réutilisable en tissu, qui ferait la fierté de Morris et Rodrigue, vous accompagnera pour toutes vos courses ! Il porte le logo de Dodo Airlines, la compagnie aérienne du jeu. Une fois plié ou roulé, il ne prend que très peu de place. Utilisez-le au quotidien pour contribuer à réduire les déchets plastiques !



Description : Matériaux

Sac : polyester

Poignée : polyester, caoutchouc

Poignée : polyester, caoutchouc

Dimensions

Sac : longueur 290 x hauteur 360 x profondeur 190 mm

Poignée : largeur 60 x 180 mm

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.