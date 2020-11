Animal Crossing : New Horizons un fan réalise le teaser d'un film d'animation adorable façon Rilakkuma et Kaoru

Dans la série, les fans du talent, nous vous invitons à découvrir le travail d'un jeune artiste nommé Gabriel Salas qui a réuni une petite équipe et réalisé pendant le confinement un court métrage façon teaser d'une série animée Animal Crossing : New Horizons. Pour cela, il s'est inspiré de la série pour enfant Rilakkuma et Kaoru réalisée en stop-motion par Dwarf Studio et diffusée sur Netflix. Le résultat est vraiment adorable et donne à voir ce que pourrait donner une vraie série télé Animal Crossing avec ce style d'animation. Vu le succès d'Animal Crossing : New Horizons dans le monde, il ne serait d'ailleurs pas étonnant de voir débarquer, tôt ou tard, Marie, Tom Nook, Kéké et les autres sur nos petits et grands écrans. En attendant, retrouvez le teaser ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Artstation