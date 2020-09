My Nintendo : les récompenses physiques commencent à arriver

Depuis que Nintendo a fermé le Club Nintendo pour le remplacer par le programme de fidélité My Nintendo, les fans de la première heure sont déçus car bien souvent à part de timides promotions et des fonds d'écran pour PC et mobiles, il y a peu de récompenses intéressantes et surtout uniquement des "cadeaux" numériques. Cependant depuis quelques temps les choses changent : des cartes hanafuda Mario, un tote bag Animal Crossing ou encore des calepins Paper Mario ont ainsi fait leur apparition sur le programme européen. Et depuis peu des récompenses physiques sont aussi proposées sur le programme US : des cartes postales Splatoon 2 et des goodies Xenoblade Chronicles que les fans peuvent obtenir contre des points platine. En attendant de voir si cette tendance ce généralise, retrouvez les images des derniers goodies sur cette page