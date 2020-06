Animal Crossing : New Horizons - une nouvelle mise à jour arrive

Malgré le fait que Nintendo reste extrêmement silencieux concernant ses futurs projets, il s'avère qu'il n'abandonne pas l'un de ses derniers chefs-d’œuvre nous parlons bien évidemment d'Animal Crossing : New Horizons. En effet, nous apprenons aujourd'hui via une vidéo de la chaîne Youtube officielle de Nintendo qu'une future mise à jour arrivera le 3 juillet 2020 dans Animal Crossing : New Horizons. Ce contenu additionnel gratuit concerne l'implémentation de plusieurs features liées à l'été dont :

La nage et la plongée sous-marine : vous pourrez plonger dans l'océan afin de récupérer, des coquillages ou bien des créatures sous-marines (étoile de mer). Bien entendu ces nouvelles créatures pourront alors être ajoutées à votre musée.

Faites la rencontre de Pascal : Pascal est un nouveau PNG joignable uniquement sur l'océan. Il vous offrira de nouvelles recettes vous permettant de transformer votre habitat en un royaume sous-marin.

Faites la rencontre de Gulliver : Il semblerait que la tenue vestimentaire de Gulliver ait changé... Peut-être que ce changement aura un impact sur les récompenses offertes par Guilliver.

Ce n'est pas tout ! Il semblerait que Nintendo soit en train de développer une seconde mise à jour qui arrivera elle en août 2020 .

Retrouvez tous les détails dans le communiqué de presse :

La prochaine mise à jour signera l’arrivée des fonctionnalités et personnages suivants dans le jeu : C’est l’heure du grand bain ! – Munis d’une combinaison de plongée, explorez les eaux qui entourent votre petit bout de terre. En plongeant de-ci de-là, découvrez et collectez les différentes créatures marines qui peuplent les eaux environnantes, offrant ainsi l’occasion parfaite de remplir encore un peu plus le musée et de savourer de nouvelles anecdotes contées par Thibou. Les bons plans de Pascal – au cours d’une brasse vous risquez de tomber sur une nouvelle tête ! Ce cher Pascal semble s’intéresser aux pétoncles et, si vous en avez en votre possession il vous demandera si vous voulez les lui donner. En remerciement, il vous offrira des plans de bricolage permettant de fabriquer des objets de la série sirène. Gulliver ? – Après avoir téléchargé la mise à jour gratuite, vous retrouverez échouée sur la plage une silhouette familière... mais aux allures de pirate. Ce drôle de personnage ne manquera en tout cas pas de vous récompenser si vous prenez le temps de lui venir en aide. Une autre mise à jour est prévue au début du mois d’août.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à regarder le trailer d'annonce ci-dessous.

Source : Youtube