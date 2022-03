Ikonei Island : présentation du spin-off d'Earthlock inspiré par Stardew Valley et Animal Crossing

Initialement sorti sur Wii U avant d'être porté sur Nintendo Switch, Earthlock est un RPG au tour par tour très coloré qui s'est fait une place sur la scène indépendante. En attendant la suite, actuellement en développement, les développeurs de chez Snowcastle Games, viennent d'annoncer la sortie prochaine d'Ikonei Island un spin-off d'Earthlock inspiré par Stardew Valley et Animal Crossing : New Horizons. Dans ce nouveau jeu, les joueurs devront explorer l'île magique d'Ikonei et en utiliser les ressources naturelles pour l'aménager à leur convenance tout en composant avec la faune et la flore locales. Ikonei Island n'a pas encore de date de sortie mais le devrait arriver bientôt sur Nintendo Switch. En attendant, retrouvez un premier trailer du jeu ainsi qu'une courte présentation.

Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager la prochaine étape de la franchise Earthlock avec les joueurs. Avec Ikonei Island: An Earthlock Adventure, nous voulons utiliser le monde riche que nous avons construit pour Earthlock pour offrir aux joueurs une toute nouvelle expérience, soutenue par des mécanismes de fabrication et de personnalisation détaillés. Nous avons hâte de vous en dire plus sur nos plans pour le jeu dans sa phase d'accès anticipé alors que nous construisons une version complète pour PC et console, mais pour l'instant j'espère que vous apprécierez la bande-annonce du jeu !