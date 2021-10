Animal Crossing : Robusto, son café, des séances Fitness, Amiral et son bateau vous attendent dans la mise à jour gratuite de New Horizons

Il est enfin de retour après des mois de demandes des fans, Robusto et son célèbre café Le Perchoir feront leur arrivée dans Animal Crossing : New Horizons dès le 5 novembre prochain et ce totalement gratuitement. C'est ce que cet Animal Crossing Direct nous appris, dans ce café, vous pourrez évidemment boire un café d'exception servi par Robusto lui-même, croiser des habitants de votre île mais aussi inviter vous-même les habitants que vous désirez grâce aux Amiibo et aux cartes Amiibo Animal Crossing. Vous pourrez aussi inviter vos propres amis dans le café et ainsi pousser l'expérience multijoueur Animal Crossing : New Horizons encore plus loin.

De plus, il vous sera aussi possible de partir en virée avec Amiral. Celui-ci vous emmènera sur son bateau, tout en chantant, sur des îles mystérieuses à la flore étrange et surtout qui pourraient se trouver dans une saison totalement différente de celle sur votre île actuellement ou même encore de nuit alors qu'il fait plein jour chez vous. Additionnellement, il vous sera aussi possible de découvrir des nouveautés sur l'île de Joe, qui après avoir accueilli son studio de photo, s'apprête à construire de toutes nouvelles boutiques grâce à Ginette. Il vous faudra cependant contribuer vous-même financièrement (dans le jeu) pour que celles-ci s'ouvrent et ainsi pouvoir avoir Sarah ou encore Blaise toujours à disposition. D'autres habitants et activités seront aussi disponibles sur cette île totalement refaite.

La mise à jour gratuite d'Animal Crossing : New Horizons débarque le 5 novembre 2021. Retrouvez ici, tous les détails sur toutes les annonces du Nintendo Direct spécial.