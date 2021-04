Un faux Animal Crossing New Horizons vendu 2,99€ sur le Microsoft Store

Est-ce de l'audace ou de l'inconscience ? Compte tenu le nombre exponentiel de jeux indépendants qui sortent chaque année, il arrive effectivement de voir certains titres s'inspirer plus ou moins fortement du contenu d'autres jeux à succès pour tenter de surfer sur la vague du succès. Dans le cas de HugoStudioLab‬, l'inspiration a été bottée en touche pour laisser place à un plagiat pur et dur. Outre le fait de proposer un jeu qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, qui pouvait nous permettre de sentir le souffre à des kilomètres à la ronde, le développeur est allé encore plus loin en mettant en avant une entête et une vignette directement tirées du vrai Animal Crossing : New Horizons développé par Nintendo, sur la boutique Microsoft Store.

Le contenu du faux jeu HugoStudioLab‬ n'a au final rien à voir avec le support de base. Il s'agit simplement d'un froggy-like en vue de 3/4 vous demandant de faire traverser sans accident des animaux entre plusieurs routes. Coup de pub volontaire pour faire parler de son titre ou vraie malveillance ? Chacun est juge. Microsoft de son côté ne laissera pas le jeu en ligne sur son store bien longtemps...

Source : Microsoft