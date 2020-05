Animal Crossing : New Horizons célébrera la journée internationale des musées du 18 au 31 mai

Animal Crossing et les musées, une grande histoire d'amour. Tandis que certains joueurs n'ont en tête que l'idée de finir de payer la dernière extension de leur maison, d'autres collectionnent depuis des années fossiles, poissons, insectes et autres œuvres d'art pour les exposer fièrement dans le musée de la ville. Animal Crossing : New Horizons ne fait pas exception à la règle, Thibou répondant toujours à l'appel quand il s'agit d'exposer vos trouvailles, la dernière extension du jeu permettant par ailleurs d'exposer les œuvres d'art vendues par Rounard.

A l'occasion de la journée internationale des musées qui se tiendra le 18 mai prochain , Nintendo nous prépare un événement spécial dans le jeu qui prendra la forme d'un rallye tampon et qui se déroulera du 18 au 31 mai . Plus vous admirerez les pièces présentées dans le musée, et plus vous remplierez votre carte à tamponner, avec à la clé un prix spécial. De plus amples informations seront communiquées par Tom Nook et Marie dans les jours à venir lorsque vous lancerez Animal Crossing : New Horizons.

Source : Nintendo