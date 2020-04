Trompe l’œil et effet 3D : les incroyables créations en pixel art des joueurs d'Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est le jeu du moment sur Nintendo Switch.Parmi les nombreuses activités que le jeu renferme, il y a le dessin qui permet de créer des motifs personnalisés façon "pixel art" de façon à créer ses propres vêtements et chapeaux. De plus, comme les motifs peuvent être mis sur le sol, on peut s'en servir aussi pour créer un chemin, une décoration, un message voire une fresque ! Certains joueurs réussissent d'ailleurs de véritables prodiges en créant plusieurs motifs qui mis bout à bout créent une véritable oeuvre d'art !

Pour vous en convaincre, retrouvez sur cette page quelques créations très originales jouant avec les perspectives et les ombres pour des effets en trompe l’œil souvent très réussi. Au programme : décolleté plongeant, estrade et escalier à l'intérieur d'une maison, petit chemin de pierre, visages en "3D" ou encore cratère "surprise"...

