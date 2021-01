Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 1 en France - Animal Crossing : New Horizons premier du classement en ce début d'année 2021

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 1 (du 4 au 8 janvier 2021 ) qui nous est proposé, avec Animal Crossing : New Horizons qui ouvre le bal dès le début de cette année 2021.

Cette semaine, Nintendo place la barre haute et réalise une très belle performance en ce début d'année 2021. Sans surprise, nous retrouvons les deux best seller de Big N en première et deuxième position de ce classement, soit respectivement Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe. Pour rester côté Nintendo, Ring Fit Adventure se place quant à lui à la quatrième place. Concernant les autres éditeurs, Call of Duty : Black Ops Cold War arrive à la troisième position et le célèbre jeu de danse édité par Ubisoft à savoir Just Dance 2021 se retrouve à la cinquième position. Après une année 2020 extrêmement positive, il semblerait que Nintendo ait encore du succès auprès du public français.

Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S01 est disponible ! Découvrez-le ici https://t.co/9z8YtXDcjr #GSD pic.twitter.com/VSojpa0Q6r — SELL (@SELL_JeuxVideo) January 18, 2021

Source : Sell