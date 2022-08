Mario Kart 8 Deluxe - Suite aux demandes des joueurs Nintendo met à jour les voitures du Supermarché Coco

Nintendo n'a pas fait les choses à moitié et a profité de l'arrivée de la seconde vague de 8 courses du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe pour mettre à jour l'une des premières courses sortie avec la première vague le 18 mars dernier . En effet, bon nombre de joueurs s'étaient étonnés (pour rester poli) que les voitures garées à la fin de la course emblématique de Mario Kart Wii le Supermarché Coco ne bougeaient plus.

Cette erreur est désormais corrigée via la mise à jour 2.1.0 déployée depuis 16 heures ce jeudi 4 août et Nintendo of America vous propose de le constater en vidéo. Voyez par vous-même, les Maskass en fin de parcours (qui remplacent les Mii) essaieront de vous avoir en faisant faire des donuts avec leurs véhicules. Nintendo prouve encore une fois écouter les joueurs et prendre en compte leurs critiques, encore faut-il les formuler correctement.