Le Segaverse s'invite dans Sonic Racing: CrossWorlds - Première preview et premiers détails du nouveau SONIC Kart

Sonic Racing: CrossWorlds était l'un des jeux du State of Play de SONY diffusé la nuit dernière (voir ici).

A première vue, très proche de Mario Kart 8 Deluxe, ce nouveau SONIC Kart a pu être testé par le site IGN dans la foulée de l'évènement de SONY. L'occasion d'apprendre notamment que le titre abandonne le système des équipes de Team Sonic Racing, et se rapproche plus de Sonic & All-Stars Racing Transformed (avec pas mal de transformations).

Sonic Racing: CrossWorlds aura une grande variété de véhicules, des items originaux (comme des aimants à jeter sur les autres véhicules pour attirer les pièges et les ennemis) et des options de personnalisation, très poussées. Le jeu inclura aussi des éléments de RPG et de l'inattendu avec les "rings de transfert" rendant chaque course unique. On apprend aussi que d'autres héros provenant d'autres licences Sega viendront égayer le casting, comme Mario Kart 8 Deluxe avec les héros Nintendo.

Cependant IGN l'assure : Sonic Racing: CrossWorlds semble aller beaucoup plus loin qu'un simple clone de Mario Kart 8 Deluxe...

Il faut dire que le hit de Nintendo commence tout de même a dater... Pour autant, cela reste un hit qui reste insurpassable plus de 10 ans après sa sortie initiale sur Wii U et il faudra d'ailleurs voir ce que donnera le nouveau Mario Kart de la Nintendo Switch 2 dont l'aperçu lui donne un côté "road trip" très original... On peut d'ailleurs compter sur Nintendo pour dominer le game dans le genre qu'il a créé. En tout cas on l'espère. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez la preview d'IGN en vidéo ci-dessous et une présentation complète de Sonic Racing: CrossWorlds

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds est attendu "bientôt" sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch.

De nouveaux mondes vous attendent dans le nouveau jeu de course Sonic, Sonic Racing: CrossWorlds. Découvrez une mécanique de jeu unique qui transportera les personnages emblématiques des univers de Sonic et Sega dans de nouvelles dimensions. Ce tout nouveau titre de la licence Sonic Racing est à la fois un jeu Sonic, un jeu de course et un jeu d’action qui vous propose de vivre une expérience de jeu de course palpitante à travers différents modes, différents mondes et bien plus encore !

Sonic Racing: CrossWorlds débarque bientôt sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch et aujourd’hui, Sega vous offre un aperçu de ce que vous pourrez retrouver lors de la sortie du jeu.

Les Rings de transfert

Sonic Racing: CrossWorlds introduit les Rings de transfert, une nouvelle mécanique de jeu qui rendra chaque course unique et surprenante. Les Rings de transfert vous transportent de monde en monde, ce qui change drastiquement les courses. Le joueur en tête peut choisir le CrossWorld vers lequel tous les joueurs seront transportés lors du second tour, ce qui permet aux divers environnements de prendre vie à travers des changements de piste. Chaque CrossWorld vous permet de vivre une expérience digne d’un parc à thème avec de nombreuses surprises, comme des monstres imposants, des obstacles impressionnants et de magnifiques paysages.

Des courses dans des environnements terrestres, marins et aériens

Un autre point fort du jeu réside dans ses pistes de course dynamiques, qui s’inspirent d’anciens jeux Sonic Racing, tels que Sonic & All-Stars Racing Transformed, et offrent une expérience de jeu de course « transformative » totalement innovante. À chaque tour, la piste prend vie et change drastiquement, alternant entre des environnements terrestres, marins et aériens. Ces pistes qui évoluent sans cesse vous donneront du fil à retordre et vous forceront à adapter vos stratégies, offrant ainsi une expérience de jeu palpitante où il ne suffit pas juste d’atteindre la ligne d’arrivée.

Gadgets

Nous avons également amélioré l’expérience Sonic Racing grâce à des gadgets inspirés des RPG. Avant le début de la course, vous pourrez équiper et combiner des gadgets qui offrent divers avantages afin d’ajouter un peu de piment aux courses et vous offrir différentes façons de jouer.

Pas assez d’objets ? Vous souhaitez rouler encore plus vite ? Les gadgets peuvent vous aider avec tout cela et bien plus encore.

Les gadgets puissants nécessitent davantage d’emplacements de gadgets, il sera donc essentiel d’optimiser votre équipement et d’augmenter la taille de votre inventaire à mesure que vous jouez. En progressant, vous débloquerez plus d’emplacements, ainsi que des gadgets plus puissants afin de rendre vos parties encore plus palpitantes. Sélectionner la combinaison de gadgets idéale pour votre style de jeu pourrait très bien être le petit plus qui vous aidera à décrocher la première place à chaque partie.

Personnalisation des véhicules

Le jeu dispose également du système de personnalisation des véhicules le plus poussé de la licence à ce jour. Pour la toute première fois dans un jeu Sonic Racing, les personnages ne sont pas liés à des véhicules spécifiques et peuvent piloter des véhicules en tout genre. Les personnages et les véhicules disposent tous du même ensemble de paramètres, comme la vitesse, l’accélération et la maniabilité, afin que vous puissiez tester différentes combinaisons et trouver celle qui correspond à votre style de jeu. En plus de cela, vous pourrez créer votre propre véhicule personnalisé en associant des composants de différents véhicules ! Et comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez aussi choisir la couleur, les stickers et la texture de quasiment chaque aspect du véhicule, y compris l’intérieur. Nous sommes certains que vous prendrez beaucoup de plaisir à créer un véhicule totalement unique à la fois magnifique et puissant.

Extreme Gear

Vous êtes nombreux à avoir repéré l’easter egg dans la bande-annonce publiée en décembre, mais c’est officiel : Extreme Gear est de retour ! Apparus pour la toute première fois dans Sonic Riders, les hoverboards volants Extreme Gear offrent un style de course centré sur l’accélération dans Sonic Racing: CrossWorlds. Nous espérons que vous êtes impatients de découvrir le retour de ces hoverboards emblématiques dans un jeu Sonic Racing.