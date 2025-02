Sonic Racing: CrossWorlds : le nouveau SONIC Kart se dévoile avec un trailer au State of Play de SONY

En attendant de découvrir le nouveau Mario Kart de la Nintendo Switch 2 (probablement lors du prochain Nintendo Direct), c'est l'un de ses concurrents les plus sérieux qui est venu se rappeler à notre bon souvenir lors du State of Play de SONY diffusé cette nuit.

Dévoilé lors des derniers Game Awards, Sonic Racing: CrossWorlds est un tout nouvel épisode de la série des Sonic Racing. Il s'annonce spectaculaire avec des pistes nous permettant de changer d'univers et même d'époque en pleine course en passant à travers des portails. Pour avoir un premier aperçu du jeu, retrouvez ci-dessous le trailer et sa présentation.

Traversez la terre, la mer, l'air, l'espace et le temps dans Sonic Racing : CrossWorlds ! Traversez les anneaux de voyage et entrez dans de nouvelles dimensions où quelque chose de nouveau vous attend à chaque tournant. Accédez à la victoire en solo ou en équipe dans une variété de modes en ligne et hors ligne et affrontez des joueurs du monde entier. Construisez la machine ultime qui correspond à votre style de course, déverrouillez des gadgets pour prendre l'avantage et libérez des bonus pour remporter la victoire !

Sonic Racing: CrossWorlds est attendu "bientôt" sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch.

