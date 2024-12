Sonic Racing: CrossWorlds se dévoile sur Nintendo Switch

Cela faisait un moment que Sonic n'avait pas mis les pieds dans un véhicule, et c'est à l'occasion des The Game Awards 2024 que SEGA a profité de l'événement pour annoncer Sonic Racing: CrossWorlds. Malheureusement c'est une des seules informations que vous aurez avec un teaser vidéo à découvrir ci-dessous. Pour l'instant, nous savons seulement que le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Sonic Racing: CrossWorlds est un jeu de course mettant en scène les personnages de l’univers Sonic the Hedgehog™ : il propose une mécanique originale de course qui promet d’emporter les fans de Sonic dans une toute nouvelle dimension.