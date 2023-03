Mario Kart 8 Deluxe - Quels personnages voudriez-vous voir ajoutés au casting ?

Si nous savons désormais que d'ici la fin de l'année 2023 nous aurons droit à 5 nouveaux personnages pour Mario Kart 8 Deluxe via son extension le Pass circuits additionnels (voir notre article en cliquant ici), leurs identités demeurent pour l'instant inconnues. Si tout est possible (avec l'ajout de Link via les DLC de Mario Kart 8 sur Nintendo Wii U et des Inklings via la mise à jour Deluxe du jeu en passant sur Nintendo Switch), nous aimerions savoir quels sont vos prédictions et vos souhaits pour ces 5 nouveaux personnages. Voici nos prédictions :

Babidu :

Diddy Kong

Kamek

Pauline

Kirby*

Roi Dadidou*

*avec en prime l'ajout d'un circuit Kirby dans la sixième et dernière vague du Pass circuits additionnels pour amorcer la transition vers Nintendo Kart, un éventuel futur Mario Kart avec tous les univers Nintendo représentés.

Lotario :

Diddy Kong

Zelda avec son pantalon de Breath of the Wild *

* car Link et Donkey Kong sont les seuls personnages de leur univers contrairement aux autres personnages.

Flora Pirahna

Samus qui est à l'honneur cette année

Shadow Mario (de Super Mario Sunshine)

Kosmo :

Diddy Kong

Kamek

Zelda

Samus

Et vous, quelles seraient vos prédictions ou vos souhaits pour les prochains personnages dans Mario Kart 8 Deluxe ?