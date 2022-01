Banjo-Kazooie : comparaison entre les versions Nintendo 64, Xbox et Nintendo Switch

L'inoubliable hit de la N64, Banjo-Kazooie revient dès aujourd'hui sur Nintendo Switch via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel (dont vous pouvez retrouver toutes les infos ICI) L'occasion pour les fans de Nintendo de retrouver de vieilles connaissances qui depuis la fin des années 90 avaient déserté les consoles Nintendo ou presque- nos deux compères ayant intégré le roster de Smash Bros. C'est en tout cas le première fois depuis plus de 20 ans que le jeu original est réédité sur une console Nintendo. l'occasion pour GameXplain de nous sortir une petite vidéo de comparaison dont ils ont le secret, histoire de mettre côte à côte les images de la version Nintendo Switch avec celles de la version original de la N64 et celles de sa réédition sur Xbox.

Retrouvez cette vidéo ci-dessous ainsi que quelques arrêts sur image et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.