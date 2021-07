Zelda: Oracle of Ages / Oracle of Seasons : les Zelda de Capcom sortis sur Game Boy Color bientôt de retour sur Nintendo Switch ?

Cette année, The Legend of Zelda fête ses 35 ans. Si pendant longtemps, on a voulu croire à de super festivités incluant le retour de nombreux jeux cultes et surtout la sortie de Zelda Breath of the Wild 2, on sait désormais qu'elles n'auront pas lieu. Bien sûr, on est pas à l'abri de surprises de dernière minute. L'année dernière, Nintendo a bien publié un Super Mario Direct début septembre et sorti quinze jours plus tard, Super Mario 3D All-Stars, auquel on ne croyait plus. Cependant, cette fois-ci c'est différent puisque Nintendo a pris la peine de préciser qu'il n'y avait rien de prévu pour cet anniversaire si ce n'est The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et un Game & Watch évènementiel.

Quant à Zelda Breath of the Wild 2, Nintendo "vise" désormais une sortie en 2022 mais beaucoup de joueurs se sont déjà fait à l'idée d'une sortie en 2023 sachant que le jeu semble beaucoup plus ambitieux qu'au départ. Pour nous faire patienter, Nintendo pourrait sortir en 2022, les deux remasters de la Wii U que la société à toujours sous le coude, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD... Mais en même temps, Nintendo surprend toujours et Nintendo pourrait peut-être aussi opter pour d'autres remasters, peut-être moins évidents de prime abord.

En effet, un spécialiste des rumeurs nommé Markomaro prétend que si, effectivement les remasters de la Wii U sont "près depuis un certain temps" et qu'il finiront donc par sortir "tôt ou tard" sur Nintendo Switch, Nintendo prépare aussi actuellement pour une sortie en 2022 ou 2023, le retour de The Legend of Zelda : Oracle of Ages ou The Legend of Zelda : Oracle of Seasons , les fameux Zelda développés par Capcom . Pour mémoire, il s'agit de deux épisodes différents mais complémentaires qui sont sortis en même temps sur Game Boy Color en 2001 chacun dans une boîte séparée.

D'ailleurs, toujours selon Markomaro les remasters subiraient le même traitement sur Nintendo Switch. C'est à dire que les joueurs auraient le choix entre deux Zelda- et peut-être même trois (qui dit mieux ?) ! En effet, Nintendo pourrait aussi inclure le troisième jeu qui était initialement prévu en 2001 mais qui n'avait finalement jamais vu le jour.

Alors attention, ce n'est qu'une rumeur même si depuis la sortie du remaster de The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Nintendo Switch, on peut facilement imaginer que The Legend of Zelda : Oracle of Ages ou The Legend of Zelda : Oracle of Seasons suivre le même chemin, les trois jeux à la base partageant le même moteur graphique.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire si vous seriez prêt à accueillir les remasters de The Legend of Zelda : Oracle of Ages ou The Legend of Zelda : Oracle of Seasons dans votre ludothèque.

Comme je l'ai dit il y a un an, il y a un remake pour Oracles of Ages/Seasons en préparation (2022-2023) où il est prévu d'inclure un troisième jeu qui était prévu à l'origine pour le GBC, ce qui est clair au moins depuis le début c'est ce seront des versions séparées.

